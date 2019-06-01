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01 Haziran 2019 Cumartesi 14:45 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:47

Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Fikret Orman'a cevap

Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Fikret Orman'a cevap

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un TFF Genel Kurulu'nda Fatih Terim'e yaptığı tazminat göndermesine ve Fikret Orman’ın sözlerine cevap verdi.

İlk olarak Ali Koç’un sözlerine cevap veren Cengiz, "Siz eğer bir çalışanın sözleşmesini tek taraflı feshederseniz tazminatı ödemek zorundasınız. Hocamız haklı olarak tazminat istedi. Sayın Ali Koç, devletten sonra en büyük işverenlerden biri. Kendisi tek taraflı bir tasarrufta bulunduğunda tazminat ödemiyor mu?" ifadelerini kullandı.

Ardından Fikret Orman’ın sözlerine değinen Mustafa Cengiz, “Kulüpler Birliği Başkanı, Beşiktaş Başkanı Fikret Bey'in böyle bir açıklama yaptığına inanamadım. Sözlerinin çarpıtıldığını düşündüm ama izledim ki öyle konuşmuş. Yenilgileri hazmedebilmek bir meziyettir. Hatalardan ders çıkarmak gerekir. Siz öfkenin verdiği adrenalinle rakiplerinizi aşağılarsanız çok büyük hata edersiniz” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili Ömer Hayyam’dan alıntı da yapan Cengiz, “Yöneticiler konuşurken öfkelerini dizginlesinler. Lütfen bunu sahaya dökün. Maalesef Türk futbolunda yanlış söylemler, eksik ifadeler oluyor. Ömer Hayyam'dan bir rubai geldi aklıma: Gir cahille tartışmaya, gör cehennem neymiş” diyerek sözlerini noktaladı.

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