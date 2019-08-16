Mustafa Cengiz: Mevlam neylerse güzel eyler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.

Monaco'nun Metz maçının kadrosunda yer alan Falcao'nun son maçına çıktıktan sonra önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi beklenirken, Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada detay vermedi.

"Radamel Falcao önümüzdeki hafta geliyor mu?" sorusunu yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Çalışmalar devam ediyor. Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler. Her şeyin hayırlısı. Önümüzdeki hafta biter mi, bilemem, çalışıyoruz." dedi.

Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda transfer yaptıklarını Mustafa Cengiz "Galatasaray diğer takımlar gibi hedeflerine varmak için kendi kendini düzenli olarak yenilemek zorunda. İki yıl şampiyon olduk ve hocamızın istekleri doğrultusunda, mali olarak kapasitemiz dahilinde transferler yapıyoruz. Dünya çapında yıldızları kadromzua kattık. Bunların Türk futbolcuna katkıda bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sporx)