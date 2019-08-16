  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 19:22
  • |
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 19:28

Mustafa Cengiz: Mevlam neylerse güzel eyler

Mustafa Cengiz: Mevlam neylerse güzel eyler

Paylaş

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.

Monaco'nun Metz maçının kadrosunda yer alan Falcao'nun son maçına çıktıktan sonra önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi beklenirken, Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada detay vermedi.

"Radamel Falcao önümüzdeki hafta geliyor mu?" sorusunu yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Çalışmalar devam ediyor. Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler. Her şeyin hayırlısı. Önümüzdeki hafta biter mi, bilemem, çalışıyoruz." dedi.

Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda transfer yaptıklarını Mustafa Cengiz "Galatasaray diğer takımlar gibi hedeflerine varmak için kendi kendini düzenli olarak yenilemek zorunda. İki yıl şampiyon olduk ve hocamızın istekleri doğrultusunda, mali olarak kapasitemiz dahilinde transferler yapıyoruz. Dünya çapında yıldızları kadromzua kattık. Bunların Türk futbolcuna katkıda bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Mert Çetin resmen Roma'da! İşte transfer bedeli

title

Süper Kupa'da sahaya giren taraftara fıkra gibi ceza

title

Roma, Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Mert Çetin resmen Roma'da!
Mert Çetin resmen Roma'da!

Mert Çetin resmen Roma'da!

İtalya Ligi takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'in transferini gerçekleştirdiğini resmen açıkladı.

Başkandan ilginç Falcao açıklaması
Başkandan ilginç Falcao açıklaması

Başkandan ilginç Falcao açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.

Süper Kupa sonrası fıkra gibi ceza!
Süper Kupa sonrası fıkra gibi ceza!

Süper Kupa sonrası fıkra gibi ceza!

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor. Sahaya giren Youtuber ve arkadaşlarının men cezası almasının yanı sıra maçın ardından yaşanan bir olay da ilk kez ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Salah'ın formasını almak için maç bittikten sonra sahaya giren Türk izleyici, Liverpool maçları oynandığı sırada karakola gidip imza atmak zorunda.

Kulüp resmen açıkladı! 'Galatasaray'a transfer oldu!
Kulüp resmen açıkladı! 'Galatasaray'a transfer oldu!

Kulüp resmen açıkladı! 'Galatasaray'a transfer oldu!

Roma kulübü, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu.

Dünya yıldızının transferi tamamlandı!
Dünya yıldızının transferi tamamlandı!

Dünya yıldızının transferi tamamlandı!

Trabzonspor dünyaca ünlü golcü Sturridge ile 3 yıllık sözleşme imzalıyor.

Trabzonspor'dan Feyenoord'a transfer oldu
Trabzonspor'dan Feyenoord'a transfer oldu

Trabzonspor'dan Feyenoord'a transfer oldu

Trabzonspor, Lille'den takasta kadrolarına kattıkları Edgar'ın Feyenoord'a kiralandığını borsaya bildirdi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Nürnberg, Michael Frey'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.