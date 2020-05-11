Mustafa Cengiz gözünü açar açmaz takımın durumunu sordu

Geçtiğimiz hafta halsizlik şikayeti ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, zor günler geçiriyor.
Bir dizi operasyon geçirecek olan Başkan, ilk ameliyatı 4 gün önce oldu. Cengiz’in operasyonu yaklaşık 10 saat sürürken, Sarı- Kırmızılı kulübün patronu yoğun bakımdan çıktı. Kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, Cengiz’i hastanede hiç yalnız bırakmazken, Başkan kendine gelir gelmez takımın durumunu sordu; yönetici arkadaşlarına, “Kulüpte işleyiş aksamasın. Herkesin moralini yüksek tutun. Takımda kimse problem yaşamasın” dediği öğrenildi. ‘Aramızda olacaksınız’ Albayrak ve Günay ise kimsenin bir sıkıntısının olmadığını belirtip, “En kısa sürede aramızda olacaksınız” sözleriyle Başkan Mustafa Cengiz’e moral verdi. Teknik direktör Fatih Terim’in de Başkan’ı sürekli aradığı belirtildi.
(Fanatik)
TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı protokole yoğun eleştiriler var. Tavsiye niteliğindeki ‘Futbola Dönüş Protokolü'nün pratikte uygulanabilir olmadığı görüşü hakim. Sağlık ve teknik açısından ‘Futbolun ruhuna aykırı' denilen protokole yönelik eleştirileri madde madde sıraladık.
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