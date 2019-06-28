Mustafa Cengiz: Galatasaray'da transfer bitmez

Galatasaray'ın yeni transferleri Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor ilk röportajlarını GS TV'ye verdi. Başkan Mustafa Cengiz de yine transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"TRANSFER DURMAZ!"

Transfer durmaz. Scout ekibimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Takımın en iyi halde, en geniş kadroyla devam etmesi için FFP kuralları dahilinde devam etmesi için gereğini yapacağız.

BABEL'İN AÇIKLAMALARI

Bu transferi ilginç bir transfer olarak değerlendirebilirimn. Maceramın böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı minnettarım ve mutluyum. Umarım Galatasaray'da kupalar kazanacağım. Şimdiden oldukça destek mesajı alıyorum. Umarım beni desteklemeye devam ederler.

ADEM BÜYÜK: "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASINA GELDİM"

Türkiye'nin en büyük camiasına geldiğim için gururluyum. Bana güvenenleri, inananları mahcup etmemek için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Transferde emeği geçenlere teşekkür ederim. Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Yeni şampiyonluklara beraber uzanacağız. Bu sene de inşallah aynı şekilde devam eder. Yeni şampiyonluklara yelken açarız.

OZORNWAFOR: "ÇOCUKLUK HAYALİNİZ"

Taraftarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray benim için rüyanın gerçeğe dönüştüğü yer. Çocukken böyle harika bir yerde olmak en büyük hayalimizdi.