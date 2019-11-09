Mustafa Cengiz: Florentino Perez, Falcao transferinden dolayı bizi tebrik etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Radamel Falcao transferinden dolayı kendilerini tebrik ettiğini açıkladı.

Real Madrid ve Atletico Madrid'in Radamel Falcao'yu transger etmek istediğini dile getiren Mustafa Cengiz, "Real Madrid ile görüştük ve Real Madrid yöneticileri, bize Falcao'yu istediklerini ancak Falcao'nun Galatasaray'a söz verdiğini dile getirmiş. Aynı şekilde Atletico Madrid de Falcao'yu istedi ama Falcao, Galatasaray'a geldi. Florentino Perez, Falcao transferinden dolayı bizi tebrik etti" dedi.

Falcao'nun Monaco'nun 9 milyon euroluk sözleşme uzatma teklifini reddettiğini ve Galatasaray'a para için gelmediğini ifade eden Cengiz, "Falcao büyük karakter, büyük bir futbolcu. Geldiği zaman ölümüne oynadı, bir ödem oluştu ve şu anda geçmesi gerekiyor. Falcao buraya para için gelmedi ve Monaco'nun 9 milyon euroluk sözleşme uzatma teklifini reddetti" şeklinde konuştu.

(Sporx)