Mustafa Cengiz: Falcao için elimizden geleni yapıyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

''Dünya çapında yıldızları transfer etmek kolay değil. Seri de kolay olmadı. Olay sadece finansal konular değil. Çok fazla etken var. Benim ricam mevcut futbolcularımıza sahip çıkalım. İnşallah hayırlısı olur. Falcao'nun gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Artık saklanacak bir şey yok. Tüm dinamikleri kontrol etmeniz mümkün değil. Falcao dünya yıldızı, Galatasaray da dünya devi. Galatasaray Falcao ile de yürür başka yıldızlarla da yürür.''

''Diagne büyük bir futbolcu''

''Diagne büyük bir futbolcu. Geçen yıl şampiyonluğa büyük katkı yaptı. Nankör olmamalıyız. Vefalı olmalıyız. Kendi futbolcumuza sahip çıkmalıyız. Tuzaklara düşmemeliyiz. Bize kontratla bağlı olan tüm oyuncularımıza taraftarlarımızın sahip çıkmasını istiyorum.''