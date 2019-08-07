Mustafa Cengiz: Falcao için elimizden geleni yapıyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;
''Dünya çapında yıldızları transfer etmek kolay değil. Seri de kolay olmadı. Olay sadece finansal konular değil. Çok fazla etken var. Benim ricam mevcut futbolcularımıza sahip çıkalım. İnşallah hayırlısı olur. Falcao'nun gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Artık saklanacak bir şey yok. Tüm dinamikleri kontrol etmeniz mümkün değil. Falcao dünya yıldızı, Galatasaray da dünya devi. Galatasaray Falcao ile de yürür başka yıldızlarla da yürür.''
''Diagne büyük bir futbolcu''
''Diagne büyük bir futbolcu. Geçen yıl şampiyonluğa büyük katkı yaptı. Nankör olmamalıyız. Vefalı olmalıyız. Kendi futbolcumuza sahip çıkmalıyız. Tuzaklara düşmemeliyiz. Bize kontratla bağlı olan tüm oyuncularımıza taraftarlarımızın sahip çıkmasını istiyorum.''
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Victor Ruiz'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların efsane ismi Didier Drogba, Bakayoko'yu transfer için ikna edecek.
Lille'in Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransız kulübünün kendisi için düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Türk futbolunun en renkli teknik direktörü Yılmaz Vural, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKŞAM’a konuşan tecrübeli teknik adam, Falcao’yla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. Vural, Kolombiyalı golcü için “Tek başına maç kurtaracak kalitede değil” ifadelerini kullandı. İşte Yılmaz Vural gündem belirleyecek röportajının tamamı...
Fenerbahçe'nin Stuttgart'ta forma giyen Mangala transferinden çekildiği yönünde haberler çıksa da işin aslının farklı olduğu öğrenildi.
Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'a transferi için geri sayıma geçiren oyuncusu Radamel Falcao hakkında konuştu.