Mustafa Cengiz: Futbolcularımızdan indirim istedik

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de ‘Başkan Özel' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Mustafa Cengiz’in açıklamaları şu şekilde:



"Fatih Hoca, Abdurrahim Bey, Yusuf Bey ve Recep Bey bu kötü hastalıkla yüzleşti. Ben kaldım bir tek. Geçirmedim. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilemiyorum.

Koronavirüs hastalığı sebebiyle yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. En ön cephede savaşan insanlara da başta doktorlar olmak üzere teşekkür ediyorum."

“KORONAVİRÜS EN ÇOK BİZİ ETKİLEDİ”

“Koronavirüs en çok bizi etkiledi. En çok seyirci bizdeydi, en çok yayın geliri bizdeydi, en çok gelir bizdeydi... Fakat buna rağmen Galatasaray tüm bunların altından kalkabilecek bir camia.

Yönetimimiz en kötü güne hazırlanmakta. Bunun üstesinden gelebilecek güçteyiz. İlk defa biz ek bütçe istemeden bir yılı bitiren yönetimiz. Gerçekçi bütçeler yaparak bütçenin dışına çıkmadık, bugüne geldik.”

“FUTBOLCULARDAN İNDİRİM TALEP ETTİK”

“Maçların seyircisiz oynanmasının bize zararı 105 milyon TL. Futbolcularımızdan da fedakarlık istedik. FIFA'nın belirlediği ölçütler içinde indirimler talep ettik. Görüşmeler devam ediyor. Azdan az, çoktan çok gider.

Mevcut kadromuz şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Gayet yeterli bir kadro. Seyircili veya seyircisiz, ligler yeniden başladığında, şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürüyeceğiz.

Bütün dünyada belli bir süre geçip toparlanma olana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, bunu baştan söylemek ve anlamak lazım. Tüm meslekler için geçerli bu. Biz de buna en iyi şekilde uyum sağlayacağız."