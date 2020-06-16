Muslera'ya eşi Patricia Callero'dan hastanede doğum günü sürprizi

Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor maçının 15'inci dakikasında sakatlanan ve bugün başarılı bir ameliyat geçiren Fernando Muslera'ya ziyaretler sürüyor.
Sarı-kırmızılı kulübün 2'nci Başkanı Abdurranim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnci ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un hastanede ziyaret ettiği Muslera'ya en güzel sürpriz ise eşinden geldi.
Patricia Callero, bugün 34 yaşına giren Muslera'nın doğum gününü kutlamaya elinde hediyeler ve balonlarla geldi. Patricia Callero, Muslera'nın doğum gününü kutlamaya geldiğini belirtirken, teşekkür etti.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Özellikle stoper ve bek mevkilerinde çektiği sıkıntılarla belki de şampiyonluktan olan Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı David Luiz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Trabzonspor, UEFA'nın verdiği 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi itirazda bulunduklarını açıkladı.
UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lizbon'a verdi. 2021 yılında oynanacak Devler Ligi final maçı ise seyircili olarak İstanbul'da oynanacak.
Trabzonspor kulübünde eski başkan Muharrem Usta 40 milyon TL'ye yakın alacaklarından feragat ederken, kulüp ise açtığı davaları geri çekti.
Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen ve sözleşmesi bu sezon sona erecek olan 30 yaşındaki Carlos Eduardo'yu transfer etmek istediği iddia ediliyor. Brezilyalı 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymesi, Galatasaray açısından sevindirici bir durum olacak. Fenerbahçe, Carlos Eduardo'yu transfer ederse, Al Hilal de Galatasaray'dan Belhanda'yı transfer edecek.
1 Temmuz'da başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi.
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.