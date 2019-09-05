Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6783
  • 6,2727
  • 281.975
  • 100456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Muslera'dan Volkan Demirel'e veda: 8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim

Muslera'dan Volkan Demirel'e veda: 8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim

Muslera'dan Volkan Demirel'e veda: 8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim

Fernando Muslera, Fenerbahçe'de futbol kariyerini noktalayan ve teknik heyette görev almaya başlayan Volkan Demirel için bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'de futbol kariyerini noktalayan ve teknik heyette görev almaya başlayan Volkan Demirel için bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Muslera, Volkan ile yaşadıkları rekabetin sona ermesinin ardından başarı dilekleri sundu.

Muslera şu ifadeleri kullandı;

"8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim"

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Doğuma 2 ay... Hazal Kaya gün sayıyor
Suç duyurusunda bulunmuştu... Seren Serengil'den ilk açıklamalar
Giyim tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuldu
Demet Özdemir, Can Yaman'ın adını anmadı
Bircan Bali evlendi
<p>Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan ´Çiçek´ ve ´Toprak´ rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgüt

PKK´nın Kaçırdığı Kız Çocuklardan Korkunç İfadeler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın boşanma tarihi belli oldu

'500 kilo altın var' iddiası o ili karıştırmıştı! Kazı sonucu belli oldu