Muslera'dan Volkan Demirel'e veda: 8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'de futbol kariyerini noktalayan ve teknik heyette görev almaya başlayan Volkan Demirel için bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Muslera, Volkan ile yaşadıkları rekabetin sona ermesinin ardından başarı dilekleri sundu.

Muslera şu ifadeleri kullandı;

"8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim"