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aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 15:32
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  • 13 Mart 2020 Cuma 15:32

Muslera'dan koronavirüs açıklaması

Muslera'dan koronavirüs açıklaması

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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" dedi.

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya yorum yazan Muslera, herkesin sağlığının futboldan önemli olduğunu vurguladı.

Muslera yorumda, korona virüs ile ilgili olarak, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" sözlerine yer verdi.

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