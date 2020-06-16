Muslera yoksa Galatasaray kayıp

SPOR GÜNDEMİ

Final aşkına Final aşkına İki dev kupada son ikiye kalmak için kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takım da Türkiye Kupası finalini çok istiyor. Zorlu 90 dakika Ülker Stadı'nda saat 20.45'te...

Bu kural kaldırılmalı Bu kural kaldırılmalı Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması tartışmalara neden oldu. Yazarımız Mustafa Sapmaz “Bu kural ilk günden beri sakatlık riski taşıyordu. Değişmeli” ifadesini kullandı. MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu ise “Döneminde bu uygulamanın doğru olmadığını dile getirdim” dedi.

Katarlılar, Süper Lig ekibini satın alıyor! Astronomik teklif Katarlılar, Süper Lig ekibini satın alıyor! Astronomik teklif Katar sermayeli dev bir şirketin Göztepe'yi satın almak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Katarlıların Sarı-Kırmızılı kulüp için yaklaşık 150 milyon dolarlık astronomik bir teklif hazırlığında olduğu belirtilirken başkan Mehmet Sepil ise satışa sıcak bakmıyor.

Sergen Yalçın'dan yönetime 2 transfer talebi Sergen Yalçın'dan yönetime 2 transfer talebi Antalyaspor maçının ardından önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınan yenilginin ardından yolların ayrılması gereken isimleri de belirliyor.

Hem savunma çöktü hem hücum Hem savunma çöktü hem hücum Galatasaray'da Fernando Muslera ve Florin Andone sezonu kapattı. Marcao ve Luyindama'nın sakatlığında Ryan Donk da cezalı duruma düştü. Kırmızı kart gören Adem de G.Antep maçında yok!

Galatasaray'ın pusulası şaştı Galatasaray'ın pusulası şaştı Galatasaray, arka arkaya gelen sakatlıklarla yıkıldı, pandemi sonrasındaki ilk maçından mağlubiyetle ayrılınca şampiyonluk umutları zayıfladı.