Muslera Suat'ı geçecek

G.SARAY’IN 2011’den bu yana kalesini koruyan Muslera, 359 mücadeleyi geride bıraktı.

AKŞAM

Şu an takımın tarihinde en çok forma giyen 15. oyuncu konumunda bulunuyor. G.Saray’da gelmiş geçmiş en çok oynayan yabancı futbolcu ünvanını elinde bulunduran Muslera’nın Suat Kaya’yı geçmesine 9 maç kaldı. Muslera sakatlık yaşamadığı takdirde bu sezon sonu Suat’ı da geride bırakacak. Zirvede 613 maçla Bülent Korkmaz bulunuyor.