Muslera, Luyindama, Marcao ve Feghouli gelecek sezon da Fatih Terim'in vazgeçilmezi olacak

Spor Toto Süper Lig'de 3 yıl üst üste şampiyon olarak formaya bir yıldız daha takma hedefi koyan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kafasındaki kemik kadroda Fernando Muslera, Marcao, Christian Luyindama ve Sofiane Feghouli’yi vazgeçilmez olarak görüyor.

Galatasaray'ın 22 lig şampiyonluğunun 8'ine imza atmasına rağmen alınan 4 yıldızda da takımın başında olmayan Fatih Terim, şampiyonluk kutlamalarında taraftarlara, "5. yıldızı beraber takacağız" sözü vermişti. Sarı-kırmızılı kulüpteki ilk döneminde arka arkaya 4 yıl şampiyonluk yaşayan İmparator, şimdi bu rekorunu geliştirip 5. yıldız hedefine ulaşmayı planlıyor. Ligde son iki sezonda ipi göğüsleyen tecrübeli hoca, önündeki 3 yıllık süreç için kafasında kemik bir kadro belirledi.

İşte Terim'in hedefe yürürken takımda olmasını istediği oyuncular:

FERNANDO MUSLERA: 2011'de G.Saray'a gelen Uruguaylı kaleci, Terim'in en çok güvendiği isim. Geçen sezon bazı maçlarda yaptığı hatalarla üzse de taraftarın gözünde kredisi çok yüksek olan başarılı file bekçisi, G.Saray'da 13 kupa kazandı. 33 yaşındaki Muslera, İmparator'un 5. yıldız hedefinde kilit isim olacak.

CHRİSTİAN LUYİNDAMA: Defans tandeminde Marcao ile harika bir ikili oluşturan Kongolu oyuncunun bonservisi Standard Liege'den alındı. 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki Luyindama, güçlü fiziği ve uzun boyuyla Terim'in takımdaki favorilerinden.

MARCAO'YU SAKIN SATMAYIN!

MARCAO: Devre arasında takıma katılan Brezilyalı, savunmadaki başarılı performansının yanı sıra hücum organizasyonlarına katkısıyla da alkış aldı. 23 yaşında olan Marcao'ya gelen teklifler olsa da Fatih Terim, yönetimine "Kesinlikle satmayın" mesajını gönderdi.

SOFİANE FEGHOULİ: Sözleşmesinde 4 milyon 250 bin Euro'ya Körfez ülkelerine transfer hakkı olmasına rağmen bu opsiyonu kullanmayan ve G.Saray'da kalmak istediğini söyleyen Feghouli, 5. yıldız hedefinin en önemli parçalarından. 2022'ye kadar kontratı olan Cezayirli, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibiydi.

(Sabah)