Muslera için bir teklif daha! Fatih Terim satılmasını istemiyor ama...

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera yine transfer gündeminin yıldızı halinde. Arjantin ekibi River Plate geride kalan sezonun başından itibaren yıldız kalecinin peşindeydi. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu transfere olumsuz yanıt verdi. Görüşmeler devre arasında da devam etti ama River Plate yine reddedildi. Arjantin ekibinin 10 milyon euroluk yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Cimbom'un teknik patronu Fatih Terim, Uruguaylı kalecinin satılmasını kesinlikle istemiyor.

Yönetimin vereceği karar merakla bekleniyor.

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