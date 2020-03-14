Muslera güven veriyor

Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi en önemli kozlardan birisi.

AKŞAM

YARINKİ Beşiktaş derbisinde Galatasaray’ın en büyük kozlarından biri kaleci Muslera olacak. Muslera görev aldığı 24 maçta 19 gol yerken, Karius 24 karşılaşmada 29 gole engel olamadı. Muslera, bu sezon 11 lig maçında kalesini gole kapadı. Uruguaylı kaleci, Siyah-Beyazlı takım ile oynanan derbilerde 20 gol yedi. Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon yine beklentileri karşılayamadı. Siyah-Beyazlı kaleci, bu sezon 7 lig maçında gol yemedi.