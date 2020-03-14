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aksam.com.tr
  • 14 Mart 2020 Cumartesi 08:00
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  • 14 Mart 2020 Cumartesi 09:42

Muslera güven veriyor

Muslera güven veriyor

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Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi en önemli kozlardan birisi.

AKŞAM

YARINKİ Beşiktaş derbisinde Galatasaray’ın en büyük kozlarından biri kaleci Muslera olacak. Muslera görev aldığı 24 maçta 19 gol yerken, Karius 24 karşılaşmada 29 gole engel olamadı. Muslera, bu sezon 11 lig maçında kalesini gole kapadı. Uruguaylı kaleci, Siyah-Beyazlı takım ile oynanan derbilerde 20 gol yedi. Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon yine beklentileri karşılayamadı. Siyah-Beyazlı kaleci, bu sezon 7 lig maçında gol yemedi.

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'Ligler ertelensin'
'Ligler ertelensin'

'Ligler ertelensin'

Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla koronavirüsün dünyadaki tehlikesine dikkat çekti ve liglerin 15 gün veya 1 aylığına ertelenmesini yetkililerden talep etti.

Bu 'şifre'yi çözmek zor!
Bu 'şifre'yi çözmek zor!

Bu 'şifre'yi çözmek zor!

Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.

Muslera güven veriyor
Muslera güven veriyor

Muslera güven veriyor

Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi en önemli kozlardan birisi.

Noktayı Kartal koyuyor
Noktayı Kartal koyuyor

Noktayı Kartal koyuyor

Beşiktaş maçların ilk yarılarında 12, ikinci devrelerde 28 gol attı.

'Galatasaray zoru sever, kazanacağız!'
'Galatasaray zoru sever, kazanacağız!'

'Galatasaray zoru sever, kazanacağız!'

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Artık hakemler okullu
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FIFA'dan Milli takım kararı! Koronavirüs sonrası...
FIFA'dan Milli takım kararı! Koronavirüs sonrası...

FIFA'dan Milli takım kararı! Koronavirüs sonrası...

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