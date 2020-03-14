Muslera güven veriyor

AKŞAM
YARINKİ Beşiktaş derbisinde Galatasaray’ın en büyük kozlarından biri kaleci Muslera olacak. Muslera görev aldığı 24 maçta 19 gol yerken, Karius 24 karşılaşmada 29 gole engel olamadı. Muslera, bu sezon 11 lig maçında kalesini gole kapadı. Uruguaylı kaleci, Siyah-Beyazlı takım ile oynanan derbilerde 20 gol yedi. Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon yine beklentileri karşılayamadı. Siyah-Beyazlı kaleci, bu sezon 7 lig maçında gol yemedi.
Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla koronavirüsün dünyadaki tehlikesine dikkat çekti ve liglerin 15 gün veya 1 aylığına ertelenmesini yetkililerden talep etti.
Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.
Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi en önemli kozlardan birisi.
Beşiktaş maçların ilk yarılarında 12, ikinci devrelerde 28 gol attı.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
TFF ile Milli Eğitim Bakanlığı, hakem lisesi kurulması için adım attı. Meral-Celal Aras Spor Lisesi önümüzdeki eğitim döneminden itibaren TFF Hakem Meslek Lisesi olacak.
FIFA, futbol kulüplerinin milli takımlara futbolcu göndermesini zorunlu hale getiren maddeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan ayları için askıya aldı.