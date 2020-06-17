Galatasaray’ın Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Muslera, "Bu zor zamanda bana gösterdiğiniz sevgi için herkese teşekkür ederim. Birçok insandan mesaj almak gerçekten onur verici. Bunlar ameliyatın zorluğunun üstesinden gelmemi ve doğum günümden keyif almamı sağladı. Eşim Patricia Callero’ya, çocuklarıma, aileme, arkadaşlarıma, gazetecilere, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, özür dileyerek unuttuğum kişilere teşekkür ederim. Doktorumuz Yener İnce ve hastane ekibine yaptıkları harika iş için ayrı bir paragraf açıyorum. Galatasaray’a, Başkanımız Mustafa Cengiz’e, Abdurrahim Albayrak’a, Fatih Terim’e ve Mert Çetin’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist dev bir maçla belli oluyor... Fenerbahçe, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-lacivertlilerde tek hedef, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyip finale çıkarak bu sezon çok fazla hayal kırıklığına uğrattığı taraftarının yüzünü güldürmek. Bordo-mavililer ise Süper Lig'de emin adımlarla ilerlerken, Kupa'da da finale yükselerek çifte kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar Trabzon sokaklarında 23 yıl sonra gelen galibiyeti coşkuyla kutladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, kendileri gibi üst seviye takımların böyle goller yememesi gerektiğini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Cimşir, hem lig hem de kupada şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Deniz Türüç, Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçta oyundan alınınca kenar yönetime tepki gösterdi. Tribündeki yardımcı antrenör Volkan Demirel ise Türüç'e eliyle 'otur' işareti yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı.
Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Serdar Aziz'in bir pozisyonda yerde kalmasının ardından hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Bu itirazlar sonrasında Belözoğlu kırmızı kart ile cezalandırıldı.