Muriqi'nin yerine 3 aday: Eran Zahavi, Papiss Cisse, Nikola Kalinic

Hürriyet

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine 3 aday belirledi. Sarı-Lacivertlilerde ön plana çıkan isim Eran Zahavi olurken, Papiss Cisse ve Nikola Kalinic de adaylar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin yeni oyun planına uygun, maliyeti düşük, verimliliği yüksek oyuncunun adının belirlenmesinde son aşamaya gelindiği öğrenildi.



Adaylar arasında Eran Zahavi ismi ön plana çıkarken, geçtiğimiz yıl Erol Bulut'la başarılı işler yapan ve hâlâ hiçbir takımla sözleşme yapmayan 1.80 boyundaki Papiss Cisse'nin de en kuvvetli adaylardan biri olduğu edinilen bilgiler arasında.

Fenerbahçe ile adı anılan diğer bir isim ise Nikola Kalinic. Atletico Madrid'le 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan 32 yaşındaki Hırvat golcü için kulübüyle görüşmeler sürüyor.