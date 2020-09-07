Muriqi'nin yerine 3 aday: Eran Zahavi, Papiss Cisse, Nikola Kalinic

Fenerbahçe'nin yeni oyun planına uygun, maliyeti düşük, verimliliği yüksek oyuncunun adının belirlenmesinde son aşamaya gelindiği öğrenildi.
Adaylar arasında Eran Zahavi ismi ön plana çıkarken, geçtiğimiz yıl Erol Bulut'la başarılı işler yapan ve hâlâ hiçbir takımla sözleşme yapmayan 1.80 boyundaki Papiss Cisse'nin de en kuvvetli adaylardan biri olduğu edinilen bilgiler arasında.
Fenerbahçe ile adı anılan diğer bir isim ise Nikola Kalinic. Atletico Madrid'le 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan 32 yaşındaki Hırvat golcü için kulübüyle görüşmeler sürüyor.
Geride bıraktığımız sezonun flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a kancayı taktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiğini açıkladı.
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile anlaşan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün ayrılığı sonrası transfer planlarını da netleştirdi.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı ve Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Ömer Bayram yeni sezon öncesi performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.
Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılacağı yönünde çıkan söylentilere son noktayı koydu. Kolombiyalı golcü, “İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Enzo Roco ile yollarını resmen ayıran Beşiktaş, stoper transferi için gözünü İspanya'ya çevirdi.