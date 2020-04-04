Muriqi en iyi seçenek

AKŞAM
Koronavirüs sebebiyle ligler askıya alınırken transfer haberleri bitmiyor. İngiliz basını, önümüzdeki sezon yepyeni bir kadro kurması beklenen Tottenham hakkında üst üste haberler yapıyor. Bunlardan sonuncusu ise Fenerbahçe’nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi’yle ilgiliydi. Kane’in olası Real Madrid transferinin ardından Tottenham’ın Vedat’ı mutlaka alması gerektiği vurgulandı. Bu transfer için 20-30 milyon euro arasında bir rakam belirlenirken Tottenham’ın bu parayı rahatlıkla ödeyebileceği vurgulandı. Vedat’ın menajeri Haluk Canatar, ise Radyospor’a konuştu. Canatar, “Vedat’la ilgili transfer tekliflerinin olmaması anormal olur. Dünya futbolunda santrfor eksikliği var. F.Bahçe’nin Serdar ve Vedat’ın maaşında indirime gitmesi konusunda ise hiçbir şekilde talebi olmadı” dedi.
TANIDIK İKİLİ
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho, sağ bek için Lille’den Mehmet Zeki Çelik’in transfer edilmesini istemişti. Eğer Vedat Muriqi de kadroya katılırsa, iki tanıdık isim Premier Lig’de birlikte top koşturacak.
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