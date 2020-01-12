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aksam.com.tr
  • 12 Ocak 2020 Pazar 08:00
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  • 12 Ocak 2020 Pazar 08:00

Murillo'da yeşil ışık

Murillo'da yeşil ışık

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TEKNİK Direktör Fatih Terim’in stoperde 1 numaralı tercihi olan Murillo için Sampdoria’dan ilk olumlu ışık geldi.

AKŞAM

İtalyan ekibi, G.Saray’a ilk 11’in değişilmez isimlerinden Alex Ferreira’nın yerine bir transfer yapmak adına yoğun mesai harcadıklarını ve bu konuda imzaların atılması halinde Murillo’nun kiralanmasına onay verebileceklerini iletti.

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