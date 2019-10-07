Murat Uçar maç sonrası eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırdı

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Altınordu’yu 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay şok etkisi yarattı.

ESKİ HOCASINA SALDIRDI

Erzurumspor-Altınordu maçının ardından Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu’na saldırdı. Eroğlu, durumu anlamaya çalışırken araya polisler girdi.

YÜKSEK CEZA ALMASI BEKLENİYOR

Tecrübeli teknik adam soluğu karakolda alarak kendisine tehditler savuran oyuncudan şikayetçi oldu. Müsabaka temsilcisi konuyla ilgili raporunu tutarken Murat’ın yüksek ceza alması bekleniyor.

TEPKİ YAĞIYOR

Hüseyin Eroğlu'na eski oyuncusu tarafından yapılan saldırı tepki gördü.

Murat Uçar, 2017/2018 ve 2018/2019 sezonlarında Altınordu forması giymişti. 1991 doğumlu Murat Uçar, bu sezon başı Erzurumspor'a transfer olmuştu.

Hüseyin Eroğlu, yıllarca çalıştırdığı ve üst liglere çıkardığı Altınordu'da kendini gösterip istikrarlı bir şekilde takımın başında yer aldı.