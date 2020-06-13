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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:42
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Muharrem Usta, CAS'a itiraz için gerekli olan muvafakatnameyi Trabzonspor'a verdi

Muharrem Usta, CAS'a itiraz için gerekli olan muvafakatnameyi Trabzonspor'a verdi

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Finansal Fair Play yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a itiraz için gerekli dosyaları hazırladı. Eski başkanlardan Muharrem Usta, cezanın kalkması için gerekli olan muvafakatnameyi verdi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol kurumu tarafından bazı finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS’a itiraz için gerekli dosyayı hazırladı.

61saat'in haberine göre; UEFA’nın verdiği cezanın önemli bir maddesini ise eski Başkan Muharrem Usta’nın alacakları oluşturuyordu. Bu cezanın kalkması için muvafakatname vermesi gereken eski başkan Usta’nın avukatları ile Trabzonspor’un avukatları İstanbul’da TFF yöneticisi Mustafa Hacıkerimoğlu’nun ofisinde bir araya geldi. Burada yapılan görüşmeler sonucunda Usta’nın avukatları gerekli imzayı verirken Trabzonspor kulübü avukatları da hemen gerekli belgeleri CAS dosyasına ekledi.

Trabzonspor’un CAS’a itirazı pazartesi günü yapacağı öğrenildi.

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