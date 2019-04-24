Muhammed Salah'ın sezon sonunda Liverpool'dan ayrılmak istediği öne sürüldü

İspanyol basınında AS'ın haberine göre, Muhammed Salah yönetimle yaptığı görüşmede sezon sonunda ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Liverpool yönetiminin ise Salah'ın kararına saygı duyduğu öğrenilirken, Mısırlı yıldızı isteyen kulüpler arasında Real Madrid'in olduğu öne sürüldü.

Salah bu sezon Liverpool formasıyla Premier Lig'de oynadığı 34 maçta 19 gol atarken, 9 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta 3 gol atan Salah'ın 1 asist bulunuyor.

Mısırlı yıldız bu sezon tüm kulvarlarda ise 34 maçta 22 gol atarken, 10 asist yaptı. Salah'ın Liverpool ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Takvim)