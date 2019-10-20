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  3. Muhammed Elneny, Korcan Çelikay ile girdiği pozisyonla ilgili konuştu: Özür diledim

Muhammed Elneny, Korcan Çelikay ile girdiği pozisyonla ilgili konuştu: Özür diledim

Muhammed Elneny, Korcan Çelikay ile girdiği pozisyonla ilgili konuştu: Özür diledim

Beşiktaş’ın Mısırlı ön liberosu Muhammed Elneny, Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mücadelenin ardından açıklamada bulunan tecrübeli futbolcu, “Oyunun tamamında çok iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çalışmaya, gelişmeye devam edeceğim” dedi.

31. dakikadaki bir pozisyon sırasında rakip kaleci Korcan’ın kafasına basmasıyla ilgili de konuşan Elneny, “Kaleci pozisyonunda top önümdeydi, kaleciyi geçmeye çalıştım, kaydım orada. Niyetim kaleciye zarar vermek değildi. Sonrasında özür diledim. Niyetim kesinlikle zarar vermek değildi” dedi.

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