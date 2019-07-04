Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6068
  • 6,3369
  • 255.016
  • 99.057
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Moussa Wague Beşiktaş'ın transfer listesine girdi

Moussa Wague Beşiktaş'ın transfer listesine girdi

Moussa Wague Beşiktaş'ın transfer listesine girdi

Senegal Milli Takımı'nın 20 yaşındaki sağ beki Moussa Wague Beşiktaş'ın transfer listesine girdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Gökhan Gönül’e alternatif bir oyuncu arayan ve Sivasspor’dan ayrılan Douglas için girişimlerini devam ettiren Beşiktaş’ın gündemine sürpriz bir sağ bek adayı geldi.

GASSAMA WAGUE'NİN YEDEĞİ!

Abdullah Avcı’yla dinamik bir takım oluşturmak isteyen Beşiktaş’ın Barcelona’da oynayan 20 yaşındaki futbolcu Moussa Wague’yi listesine aldığı öğrenilirken, siyah beyazlı yöneticilerin Senagalli genç yeteneği Katalan kulübünden kiralamak için harekete geçtikleri bildirildi. Şu anda Afrika Kupası’nda mücadele eden Wague, Göztepe’de oynayan Lamine Gassama’nın önüne geçerken, daha önce Beşiktaş’ta kısa bir süre görev alan Serkan Reçber’in oyuncuyu Başkan Fikret Orman’a önerdiği belirtildi.

Tıpkı Henry Onyekuru gibi Eupen çıkışlı olan Wague için menajeriyle bağlantı kuran Beşiktaş transfer heyetinin oyuncuyu çok istediği öğrenilirken, Abdullah Avcı’nın da Wague’ye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Senegalli sağ bekin 2023'e kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldız oyuncusundan duygusal açıklama!
Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'e sürpriz teklif! Görüşmelere başladı...
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri

Bunu kimse beklemiyordu... Sıcaktan bunalan köpek bakın ne yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali başladı

Daha önce böyle av taktiği görmediniz