Mourinho'dan Zeki hamle

AKŞAM
KÖTÜ bir sezon geçiren ve yetersiz bir kadroya sahip olan Tottenham, yeniden inşaa edilecek. İngiliz ekibinin dünyaca ünlü Teknik Direktörü Mourinho, özellikle mevcut savunma hattından hiç memnun değil. Bunun için de çok sayıda takviyeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Sport Witness sitesinin haberine göre; savunma hattındaki takviyelerin ilki, milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik’le yapılacak.
İKİLİ BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI
Lille forması giyen 23 yaşındaki sağ bek, EURO 2020 vizesi aldığımız dönemde A Milli Takım’ın önemli isimlerinden biriydi. Fransa Ligi’nde de son derece iyi bir iş çıkarıyor. Mourinho’nun Zeki Çelik’i uzun süredir izlediği ve transfer için tanıdık bir ismi devreye sokacağı kaydedildi. Bu isim, Lille Sportif Direktörü Luis Campos... Mourinho ve Campos, Mou’nun Real Madrid döneminde İspanya’da birlikte çalışmıştı.
MANCHESTER UNİTED TEHLİKESİ
Jose Mourinho’nun transferde ikili ilişkilerini devreye sokmasının bir diğer sebebi ise Manchester United tehlikesi... Kırmızı Şeytanlar’ın da Mehmet Zeki Çelik için araştırmalar yaptığı belirtildi. Zeki’nin Alman transfer sitesi 'transfermarkt'a göre piyasa değeri 20 milyon euro... Ancak eğer Tottenham onu almak istiyorsa, bu paranın çok daha üzerinde bir bonservis bedeli sunmak zorunda kalacak.
Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.
Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.
Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı.
Galatasaray'ın, Paris Saint Germain'in 17 yaşındaki genç yeteneği Adil Aouchiche'nin transferi için devreye girdiği iddia edildi.
İngiltere'nin Derby County takımı, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu ancak Ferdi'nin bonservis bedelini duyan İngilizler geri adım attı.
Bu ifadeler Alexander Sörloth'a ait... Ülkesinde bir televizyon programına konuşan ‘Kuzeyin Kralı', “Real Madrid, yer yüzünün en büyük takımlarından biri. Bayern de öyle. Oynamak istemiyorum dersem kimse bana inanmaz. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Transferde de önce onların ikna edilmesi gerekiyor” dedi.