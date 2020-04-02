Mourinho'dan Zeki hamle

Totenham'ın Portekizli menajeri, milli sağ bekimizi kadroya katmak istiyor. Lille'de forma giyen Zeki Çelik, adres değiştirecek gibi gözüküyor. Sport Witness sitesinin haberine göre; Tottenham Menajeri Mourinho, 23 yaşındaki futbolcuyu çok istiyor.

AKŞAM

KÖTÜ bir sezon geçiren ve yetersiz bir kadroya sahip olan Tottenham, yeniden inşaa edilecek. İngiliz ekibinin dünyaca ünlü Teknik Direktörü Mourinho, özellikle mevcut savunma hattından hiç memnun değil. Bunun için de çok sayıda takviyeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Sport Witness sitesinin haberine göre; savunma hattındaki takviyelerin ilki, milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik’le yapılacak.

İKİLİ BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI



Lille forması giyen 23 yaşındaki sağ bek, EURO 2020 vizesi aldığımız dönemde A Milli Takım’ın önemli isimlerinden biriydi. Fransa Ligi’nde de son derece iyi bir iş çıkarıyor. Mourinho’nun Zeki Çelik’i uzun süredir izlediği ve transfer için tanıdık bir ismi devreye sokacağı kaydedildi. Bu isim, Lille Sportif Direktörü Luis Campos... Mourinho ve Campos, Mou’nun Real Madrid döneminde İspanya’da birlikte çalışmıştı.



MANCHESTER UNİTED TEHLİKESİ



Jose Mourinho’nun transferde ikili ilişkilerini devreye sokmasının bir diğer sebebi ise Manchester United tehlikesi... Kırmızı Şeytanlar’ın da Mehmet Zeki Çelik için araştırmalar yaptığı belirtildi. Zeki’nin Alman transfer sitesi 'transfermarkt'a göre piyasa değeri 20 milyon euro... Ancak eğer Tottenham onu almak istiyorsa, bu paranın çok daha üzerinde bir bonservis bedeli sunmak zorunda kalacak.

