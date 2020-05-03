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aksam.com.tr
  • 03 Mayıs 2020 Pazar 16:04
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  • 03 Mayıs 2020 Pazar 16:04

Mourinho'dan itiraf: 'Arabanın içinde saatlerce ağladım'

Mourinho'dan itiraf: 'Arabanın içinde saatlerce ağladım'

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Tottenham mesanjeri Jose Mourinho'dan kariyeriyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar geldi.

Teknik direktörlük yaşantısındaki unutulmaz anları anlatan Portekizli teknik adam kariyerindeki en unutulmaz başarısının Barcelona'nın saltanatına son vermek olduğunu söyledi.

O dönem takım olarak çok iyi hareket ettiklerini söyleyen Mourinho, "Çok özel bir taktiğimiz vardı ve futbolcularım şampiyonluk için hırsla çalışıyorlardı" dedi.

Real Madrid'deyken Avrupa'nın en güçlü takımı olduklarıı söyleyen Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e penaltılarla elendikleri maçı da unutamadığını söyledi. Mourinho o maçla ilgili olarak, "Hayatımda ağladığım tek mağlubiyet odur. Arabayla evimin önüne kadar gittim ve arabanın içinde saatlerce ağladım." ifadelerini kullandı.

(beIN SPORTS)

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