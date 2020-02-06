Mourinho Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor! Önünde tek engel var...

Yaz transfer dönemi için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan Tottenham'da, transfer hedefleri belirleniyor. A Milli Takımımızın ve Roma'nın yıldız kanat oyuncusu Cengiz Ünder, Jose Mourinho'nun transfer hedefleri arasına girdi.
Milli oyuncumuz son dönemde Roma'da eleştirilerin odağındaki isimlerden birisi olsa da; Portekizli teknik adam Mourinho'yu etkilemeyi başardı.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ KATILIM HAKKI OLMAK ZORUNDA
Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in, Lonra ekibine transferi önündeki tek engel Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamaması olacak.
Premier Lig'de 25. maç haftasıyla birlikte 5. sırada bulunan Tottenham'ın; Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması için sıralamada ilk 4'e girmesi gerekiyor.
37 puan ile 5. sırada olan Kuzey Londra ekibi, bir diğer Londra ekibi olan 41 puanlı Chelsea'nin gerisinde bulunuyor.
ROMA'NIN DÜZENLİ OYUNCUSU
Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 2017 yazında 14,25 milyon avroluk bedel ile gerçekleşen transferinden sonra, Roma forması ile 82 karşılaşmaya çıktı. Başarılı kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda takımına 16 gol ve 11 asistlik katkıda bulundu.
Cengiz Ünder, sezonun başlarında kol sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçırsa da; sakatlık dönüşü Şampiyonlar Ligi katılımı uğruna mücadele eden takımı için düzenli forma giymeye başladı.
Teknik direktörlüğünü Paulo Fonseca'nın yaptığı Roma; İtalya Serie A'da 22. hafta itibari ile 5. sırada bulunuyor. Roma, aynı puanda bulunduğu Atalanta ile Şampiyonlar Ligi'ne katılım için mücadele ediyor.
(Sporx)
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