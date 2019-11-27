Mourinho 2'de 2! Tottenham, geriden gelip kazandı

Olympiakos 6. dakikada El Arabi ve 19. dakikada Semedo'nun golleriyle öne geçerken, Tottenham'a galibiyeti getiren goller 45+1. dakikada Alli, 50. ve 77. dakikalarda Kane ile 73. dakikada Aurier'den geldi.

Jose Mourinho'nun takımının başındaki ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Tottenham, grupta puanını 10 yaptı ve gruptan 2. sırada çıkmayı garantiledi. İlk hafta evinde Tottenham'da 1 puan alan Olympiakos ise üst üste 4. maçından da puansız ayrıldı.

Grubun son haftasında Tottenham deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacakken, Olympiakos ise evinde Kızılyıldız'ı konuk edecek.