Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7623
  • 6,3501
  • 269.643
  • 105983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mourinho 2'de 2! Tottenham, geriden gelip kazandı

Mourinho 2'de 2! Tottenham, geriden gelip kazandı

Mourinho 2'de 2! Tottenham, geriden gelip kazandı

Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Tottenham, evinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi. B Grubu'nda Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 2-0 geriden gelerek 4-2 kazandı.

Olympiakos 6. dakikada El Arabi ve 19. dakikada Semedo'nun golleriyle öne geçerken, Tottenham'a galibiyeti getiren goller 45+1. dakikada Alli, 50. ve 77. dakikalarda Kane ile 73. dakikada Aurier'den geldi.

Jose Mourinho'nun takımının başındaki ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Tottenham, grupta puanını 10 yaptı ve gruptan 2. sırada çıkmayı garantiledi. İlk hafta evinde Tottenham'da 1 puan alan Olympiakos ise üst üste 4. maçından da puansız ayrıldı.

Grubun son haftasında Tottenham deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacakken, Olympiakos ise evinde Kızılyıldız'ı konuk edecek.


Sadettin Saran ve Emina Jahovic'le ilgili o gerçek ortaya çıktı!
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Taner Ölmez aşka geldi! Romantik paylaşım
Kubilay Aka ve Miray Daner'den kafaları karıştıran açıklama!
Hande Ataizi müjdeyi patlattı! Evleniyorlar
<p>Yeşiliyle ünlü Bursa’da ağaca ayrı bir önem veriliyor. Büyükşehir Belediyesi, 90’lı yıllarda, Gök

Bu Hareket Alkışı Hakediyor...Ağaçlar Zarar Görmesin Diye Beton Köprüyü Deldiler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Haluk Bilginer, Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı

Dünya'da Mars'ı 2 hafta deneyimle fırsatı : Mars İstasyonu