MotoGP'ye koronavirüs engeli

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6-8 Mart'ta başkent Doha'da gerçekleştirilmesi planlanan ilk etabın, Katar'ın koronavirüs sebebiyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, İtalya'dan direkt uçuşla gelen ya da son iki haftadır bu ülkede bulunmuş yolcular için Katar'da en az 14 günlük karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.
Öte yandan Moto2 ile Moto3 klasmanı takım ve sürücülerinin test sürüşleri için Doha'da bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, bu kategorilerdeki yarışların planlandığı gibi yapılacağı belirtildi.
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