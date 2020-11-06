MotoGP'de sıradaki durak İspanya

İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.50'de gerçekleştirilecek.
Yarış ise 8 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da 27 tur üzerinden yapılacak.
MotoGP'de sezonun ilk iki yarışını Petronas Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun kazanmasının ardından, sırasıyla Red Bull KTM'den Brad Binder, Ducati'den Andrea Dovizioso, Red Bull KTM Tech 3'ten Miguel Oliveira, Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Monster Energy Yamaha'dan Maverick Vinales podyumun zirvesine çıktı.
Sezonun 8. yarışında bir kez daha bitiş çizgisini ilk sırada geçen Fransız Quartararo'nun ardından Ducati'den Danilo Petrucci, Suzuki Ecstar'dan Alex Rins ve Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli birincilik sevinci yaşadı.
Sezonun 12. yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:
1. Joan Mir (İspanya): 137 puan
2. Fabio Quartararo (Fransa): 123
3. Maverick Vinales (İspanya): 118
4. Franco Morbidelli (İtalya): 112
5. Andrea Dovizioso (İtalya): 109
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