MotoGP'de bir erteleme daha

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Canlı! İlk yarıda üçüncü gol geldi... Canlı! İlk yarıda üçüncü gol geldi... Trabzonspor, Süper Lig'de erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

'Tüm Türkiye için önemli bir maça çıkacağız' 'Tüm Türkiye için önemli bir maça çıkacağız' UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, hem turuncu-lacivertli takım hem de Türkiye için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

UEFA'dan iki maça erteleme UEFA'dan iki maça erteleme UEFA, koronavirüsü sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak iki maçın ertelendiğini açıkladı

Galatasaray Divan Kurulu'nda 'hisse satışı' polemiği Galatasaray Divan Kurulu'nda 'hisse satışı' polemiği Galatasaray Kulübünün mart ayı divan kurulu toplantısı sona erdi.

Galatasaray yönetiminden Divan üyelerine protesto Galatasaray yönetiminden Divan üyelerine protesto Galatasaray'ın Mart ayı Divan Kurulu toplantısında ilginç bir görüntü oluştu. Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve yönetim, üyeleri protesto etti.

Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber! Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber! Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan Henry Onyekuru şoku yaşanıyor... Son dakika haberine göre Nijeryalı oyuncu bugünkü antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamadı.