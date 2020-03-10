MotoGP ABD Grand Prix'sine koronavirüs ertelemesi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ABD'de düzenlenmesi planlanan 3. ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, ABD'nin 3-5 Nisan'da ev sahipliği yapacağı yarışın 13-15 Kasım tarihlerinde koşulacağı duyuruldu.
Daha önce 6-8 Mart'ta Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, şampiyonanın 2. ayağı olan ve 22 Mart'ta koşulması planlanan Tayland Grand Prix ise ertelenmişti.
Bu kararla MotoGP 2020 sezonunun, 19 Nisan'da Arjantin Grand Prix'siyle başlaması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile "Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yı çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir" dedi.
BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Almanya ile İtalya A milli takımları arasında 31 Mart'ta yapılacak hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.
Koronavirüsün etkisi sporu da etkilemeye devam ederken, UEFA ile birçok federasyon maçları seyircisiz oynama kararı aldı, bazı ülkelerde ise maçlar ertelendi.
Avrupa'da yayılmaya devam eden Koronavirüs spora darbe vurma devam ediyor... Avusturya Futbol Federasyonu, liglerin 2 hafta durdurulmasına karar verdi.
A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.