Moses'in son şansı derbi

AKŞAM

UYLUK yaralanması sakatlığını atlatan Victor Moses, Fenerbahçe’nin hafta sonu oynayacağı G.Saray derbisinde önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. Bu durum aynı zamanda Rodrigues’in yokluğunda Moses için derbide kendini kanıtlama fırsatı. Moses’in Fenerbahçe’deki geleceğinin tehlikeli bir boyuta geldiğini belirten ESPN, Nijeryalı oyuncunun Avrupa kariyerine devam etmek için iyi işler ortaya koymak durumunda olduğunu vurguladı. Yapılan haber yorumda şu ilginç tespitlerde bulunuldu: “İstanbul’da kiralık oynayan Moses, Fenerbahçe’yi uzun vadede değerli bir yatırım olduğuna ikna etmeyi başarmalı.

VAZGEÇİLMEZ HALE GELMELİ

Haberler, Mayıs ayında satın alma opsiyonu olmasına rağmen F.Bahçe’nin oyuncuyu kadrosunda tutmaya isteksiz olduğu şeklinde. Avrupa’ya gidemeyen F.Bahçe önemli bir gelir kaleminden mahrum. Bu durum 11.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Moses’i riskli bir yatırıma dönüştürüyor. F.Bahçe’de kalmak için yeri doldurulamaz bir hale gelmeli.