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  3. Moses, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım idmana katılmadı

Moses, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım idmana katılmadı

Moses, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım idmana katılmadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk 45 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaptı.

Daha sonra üç takıma ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, dönüşümlü olarak dar alanda çift kale maç oynadı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

3 eksik

Fenerbahçe'de antrenmana üç futbolcu katılmadı.

Sakatlıkları bulunan Victor Moses ile Serdar Aziz'in tedavilerine devam edilirken, Hasan Ali Kaldırım özel program dahilinde salonda çalıştı.

Bu futbolculardan Hasan Ali Kaldırım'ın Trabzonspor maçında forma giyebileceği belirtildi.

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