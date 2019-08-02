Mor'a özel program

AKŞAM
SON yıllarda saha dışındaki disiplinsiz tavırları ile kariyeri düşüş ivmesine geçen Emre Mor’un üzerinde artık Fatih Terim’in eli olacak. Transfer sürecinde “Geçmişten ders aldım. Artık futbolumla ve saha içinde yaptıklarımla konuşulmak istiyorum” diyen 22 yaşındaki oyuncu için sıkı kararlar alındı. Terim’in transferini sağladığı Emre Mor’a öncelikle tesislere yakın bir daire tutulacak. Özel yaşamı, beslenme programı ve her şeyi yakın takipte olacak. Sosyal medya paylaşımlarında da Florya ekibinin yardımını alacak. Bütün bu önlemler alınırken Emre Mor’un eski hocası Kasper Hjulmand, “Emre Mor her ligde oynayabilir. İnanılmaz bir yetenek. Yapması gereken, kendisini daha iyi tanımak. Duygusal davranmamalı ve hayatında en çok futbolu düşünmeli” açıklamasında bulundu. Sarı-Kırmızılılar, Celta Vigo’ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sezon sonunda kulüp oyuncudan memnun kalırsa, 6 milyon euro daha ödeyerek Emre’nin bonservisini alabilecek. Teknik Direktör Fatih Terim, genç futbolcunun potansiyelinden faydalanmak istiyor.
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