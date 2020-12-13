Montero hakemi eleştirdi: 'Düşündüren bir karar...'

Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Aytemiz Alanyaspor'un ilk golü bulduğu penaltı pozisyonuyla ilgili soruyu da yanıtlayan İspanyol stoper "İlk yarı iyi başlamadık. Kazanmaktan uzaktık. Onların oyunu kazanmaya daha yakındı. İkinci topları hep kazandılar. Böyle maçlarda ikinci topları kazanmak çok önemli. Hakemin kararı, kabul etmemiz lazım. Düşündüren ve ortada bir karar" dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.
Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.
Alanyaspor'un yıldız oyuncularından Bakasetas, 2 gol attığı Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibin stoperi Montero, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Rosier, cezalı duruma düştü.
Medipol Başakşehir Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.