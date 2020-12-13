Montero hakemi eleştirdi: 'Düşündüren bir karar...'

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibin stoperi Montero, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor'un ilk golü bulduğu penaltı pozisyonuyla ilgili soruyu da yanıtlayan İspanyol stoper "İlk yarı iyi başlamadık. Kazanmaktan uzaktık. Onların oyunu kazanmaya daha yakındı. İkinci topları hep kazandılar. Böyle maçlarda ikinci topları kazanmak çok önemli. Hakemin kararı, kabul etmemiz lazım. Düşündüren ve ortada bir karar" dedi.