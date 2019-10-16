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  3. Monchi, Galatasaray'ın gündemindeki Ever Banega'nın ülkesine dönmek istediğini söyledi

Monchi, Galatasaray'ın gündemindeki Ever Banega'nın ülkesine dönmek istediğini söyledi

Monchi, Galatasaray'ın gündemindeki Ever Banega'nın ülkesine dönmek istediğini söyledi

Transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Ever Banega'nın Sevilla ile olan sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona erecek. Monchi, Arjantinli yıldızın kontratının sona ermesinin ardından ülkesine dönmek istediğini söyledi.

İspanyol temsilcisi ile 5. sezonunu geçiren Ever Banega'nın Sevilla macerasının bitip bitmeyeceği merak konusu oldu. Sportif direktör Monchi,  Banega'nın Arjantin Ligi'ne dönerek uzun vadeli bir sözleşme imzalama arzusunda olduğunu söyledi.

Monchi kendisine yöneltilen "Sözleşme bitişi Banega'nın performansını etkiler mi?" sorusuna ise, "Ever'in Sevilla'da devam etmek veya ayrılmak istiyor olmasının performansını etkileyeceğini düşünmüyorum" cevabını verdi.

Ever Banega, Sevilla formasıyla çıktığı 204 maçta 25 gol, 29 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

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