Monchi: Ever Banega bizim için önemli bir parça ve hiçbir zaman transfer piyasasında olmadı

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'ın gündemindeki Ever Banega ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Monchi yaptığı açıklamada, "Ever Banega bizim için önemli bir parça ve hiçbir zaman transfer piyasasında olmadı. Banega ile konuştuğumda Banega'nın yeni projemize ikna ve motive olduğunu gördüm. Banega, bizim projemizin önemli parçası" ifadelerini kullandı.