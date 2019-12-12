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  3. Mönchengladbach-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM

Mönchengladbach-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM

Mönchengladbach-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında deplasmanda Alman ekibi Mönchengladbach ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

İLK 11’LER

Mönchengladbach: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo

Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli

MÜCADELEYİ İLK DÜDÜK İLE BİRLİKTE BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ…


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