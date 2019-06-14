  • $5,8759
  • 6,628
  • 254.126
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 08:00

Monaco'dan 15 milyon euro

Monaco'dan 15 milyon euro

Fransız ekibi 19 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Abdülkadir Ömür teklife sıcak bakıyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

AKŞAM

TRABZONSPOR’UN milli oyuncusu Abdülkadir Ömür, Fransız kulüplerin radarından çıkmıyor. Daha önce Bordeaux’un ilgilendiği Abdülkadir’e sürpriz bir teklif geldi. Fransa’nın büyük kulüpleri arasında yer alan Monaco kulübü, Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açarak, 15 milyon euroluk bir rakam önerdi... Genç oyuncu gelen teklife sıcak bakıyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. 19 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç orta saha bu sezon 32 maçta 5 gol atıp, 10 asist yaptı

GASTON CAMPI FIRTINA’DA

2019-2020 sezonunun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Chaves’te kiralık olarak forma giyen Gaston Campi’yi kadrosuna kattı. Arjantin ve İtalyan vatandaşlıkları bulunan 28 yaşındaki stoperle sözleşme imzalanacak.

Baykal Canlı Yayında Sağlık Durumunu Anlattı

<p>Tarihi içinde en fazla yangın geçiren şehirlerden biri olan İstanbul’da şehri yangınlara karşı ko

Beyazıt Yangın Kulesi´nin Bilinmeyen Hikayesi | #GalatıMeşhur

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye en az 2 bin 20 lira ödenecek

Hangi ülkede Türkiye kökenli kaç göçmen yaşıyor?

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.