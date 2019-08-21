Monaco, Islam Slimani'yi açıkladı

Monaco, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Islam Slimani'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Monaco, Cezayirli golcüyü Leicester City'den satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Islam Slimani transferinin ardından şu açıklamaları yaptı;
Fransa'da şampiyonluk için mücadele eden Avrupa kupalarında yarışmayı hedefleyen Monaco'ya geldiğim için çok mutluyum. Kulübün hedeflerini gerçekleştirmesi için çok çalışacağım"
???? L’AS Monaco est heureux d’annoncer le prêt pour une saison, avec option d’achat, d’@slimaniislam en provenance de Leicester.— AS Monaco ???? (@AS_Monaco) August 21, 2019
???? https://t.co/a2awFEzhOH pic.twitter.com/dadWhg8slH
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