Monaco, Galatasaray'ın tekrar kiralamak istediği Henry Onyekuru'yu satışa çıkardı

Monaco, Galatasaray'ın 1 yıl daha kiralamak istediği Henry Onyekuru'yu satış listesine koydu. Fransız ekibi, Nijeryalı futbolcu için 13 milyon Euro talep ediyor. Sarı-Kırmızılıların içinde bulunduğu ekonomik durum ise genç futbolcunun transferini neredeyse imkansız kılıyor.

Galatasaray'a Fransız ekibi Monaco'dan şok eden haber geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında kiraladığı Onyekuru sezon sonunda satış listesine konacak. Monaco, coronavirüs salgını sonrasında ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığı için yıldız oyuncusunu elden çıkarmayı planlıyor.



Daha önce de Galatasaray oyuncuyu Everton'dan kiralamak istemiş ancak İngilizler gelir elde etmek için Monaco'ya satmıştı. Galatasaray yine benzer bir durumla karşı karşıya. Cimbom yüksek bonservisi nedeniyle Henry Onyekuru'yu 1 yıl daha kiralamayı planlıyor.

Nijeryalı yıldız Galatasaray'da gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi konumuna geldi.

MONACO 13 MİLYON EURO'YA SATACAK

Fransız ekibi Monaco, sezon sonunda Henry Onyekuru'yu 13 milyon Euro'ya elden çıkarmayı hedefliyor. Nijeryalı yıldız Monoca'da 13 maçta forma giydi. 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

(Takvim)