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  3. Monaco, Dorukhan Toköz için Beşiktaş'la pazarlıklara başladı

Monaco, Dorukhan Toköz için Beşiktaş'la pazarlıklara başladı

Monaco, Dorukhan Toköz için Beşiktaş'la pazarlıklara başladı

Beşiktaş yönetimi, transferin bitimine 4 gün kala Dorukhan Toköz’ün satışı için de Monaco ile görüşmeleri hızlandırdı..

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalırken Beşiktaş'ta gelecekler ve gidecekler için kulüplerle yapılan görüşmeler hızlandı. Türkiye'de transferin bitimine 4 gün kalırken Beşiktaş kadroya katacağı oyuncuların yanı sıra, bir çok Avrupa kulübünün listesinde olan Dorukhan Toköz'ün satışı için de Monaco ile görüşmeleri hızlandırdı. Ligue 1 ekibinin orta saha arayışları kapsamında Dorukhan Toköz ile temasa geçmesi sonucunda teklifi değerlendirmeye alan Beşiktaş, oyuncusu için kapıyı 15 milyon euro'da açmıştı. Transfer sezonunun bitimine kısa bir süre kalırken satıştan kazanç elde etmek isteyen Siyah-beyazlılar, oyuncu için Monaco ile pazarlıkları hızlandırdığı öğrenildi.

(A Spor)

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