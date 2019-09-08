Moldova Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Moldova Türkiye maçı saat kaçta izlenecek?

Türkiye-Moldova maçı için nefesler tutuldu. Moldova-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Futbolseverler heyecanla karşılaşmayı bekliyorlar. A Milli Takımımız 7 Eylül’de Andorra ile karşı karşıya geldi. Mücadelede takımımız yüzleri güldürdü ve maçı 1-0 kazandı. Şimdi sıra Moldova karşılaşmasına geldi. Moldova-Türkiye maçı, Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda oynanacak.

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Moldova ve Türkiye karşılaşması 10 Eylül’de gerçekleşecek. Karşılaşma Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda oynanacak. Moldova-Türkiye mücadelesi Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Moldova-Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun laveraj farkıyla lideri Fransa da 10 Eylül 2019 Salı akşamı Andorra ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE EURO2020 PUAN DURUMU NEDİR?

Oynanan maçlar sonrası oluşan puan durumu şöyle oldu;

1) Fransa 12

2) Türkiye 12

3) İzlanda 12

4) Arnavutluk 6

5) Moldova 3

6) Andorra 0

MAÇ SONUÇLARI

Türkiye 1-0 Andorra

Fransa 4-1 Arnavutluk

İzlanda 3-0 Moldova