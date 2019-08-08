Mohamed Elyounoussi, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor

TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Ada kulübüne kiralama teklifi yapılırken, Norveçli yıldızın menajeriyle görüşmeler sürüyor. Elyounoussi'nin Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade ediliyor.
YÖNETİM YANIT BEKLİYOR
Uzun süredir gündemde olan Yevhen Konoplyanka listenin ikinci sırasında yer alıyor... Schalke'ye ve Ukraynalı yıldıza teklifini ileten Siyah- Beyazlılar şu anda yanıt bekliyor.
KİRALAMAYI DÜŞÜNÜYORLAR
Everton formasını giyen Yannick Bolasie de bir başka aday.. Beşiktaş yönetimi, Elyounoussi ve Konoplyanka'da sorun çıkması halinde Kongolu yıldızı kiralamayı düşünüyor.
(Takvim)
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