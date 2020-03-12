MLS'ten 30 günlük askıya alma kararı

Adı açıklanmayan bir Premier Lig takımında 3 futbolcuda koronavirüs belirtileri görülünce tüm futbolcular karantina altına alındı.

Başakşehir'in rakibi Kopenhag erteleme istedi

Danimarka'da korona ile ilgili ortaya çıkan gelişmelerle ilgili UEFA'ya başvurduğunu duyuran Kopenhag Kulübü “Başakşehir ile 19 Mart'ta oynayacağımız maçın iptal edilmesini ve UEFA'nın vereceği onayı bekliyoruz” denildi.