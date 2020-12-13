MLS'te şampiyon Columbus Crew oldu

Lig şampiyonunun belirlendiği 2020 MLS Kupası karşılaşması, ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrindeki Mapfre Stadı'nda Columbus Crew ile Seattle Sounders arasında oynandı.
Seattle Sounders'ı 25 ve 82. dakikalarda Lucas Zelarayan ve 31. dakikada Derrick Etienne'in attığı gollerle 3-0 mağlup eden Columbus Crew, 2008'den sonra ikinci kez şampiyon oldu.
Son 5 yılda 4. defa final oynayan Seattle Sounders'ın ise 2016 ve 2019'da olmak üzere iki şampiyonluğu bulunuyor.
Meksika'nın Tigres takımından 7 milyon dolar karşılığında transfer edilen Arjantinli Lucas Zelarayan, final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Öte yandan mücadelenin yan hakemi Kathryn Nesbitt, Kuzey Amerika'da erkeklerin mücadele ettiği bir spor organizasyonunun şampiyonluk maçında görev yapan ilk kadın olarak tarihe geçti.
Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Yeni Malatyaspor'a Kadıköy'de 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gustavo, “Rakiplerimize saygı gösterirsek şampiyon olabiliriz. Böyle yapmıyoruz” dedi.
3,4 milyon euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan ve indirime de yanaşmayan Domagoj Vida, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gözünden düştü. Başarılı antrenör, Hırvat savunmacıyla ilgili yönetimle görüşüp “Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli transfer yaparız” ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek.
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