MLS'den mayıs kararı

SPOR GÜNDEMİ

Yusuf Günay koronavirüsü yendi Yusuf Günay koronavirüsü yendi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören ve taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, evindeki karantina süresini de doldurdu.

3 yıllık anlaşma tamam! Taraftarlar yıllardır bu transferi bekliyordu 3 yıllık anlaşma tamam! Taraftarlar yıllardır bu transferi bekliyordu Bu sezona iyi başlayan ancak ligin ikinci yarısında art arda aldığı kötü sonuçlarla bir anda zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, gelecek sezon için işi sıkı tutuyor. Bu doğrultuda takımın zayıf noktalarına takviyeler yapmak isteyen Sarı-Lacivertlilerin öncelikli mevkilerinden biri de sol bek idi. Sezon başında Kolarov'u kadrosuna katamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Ve resmi açıklama da geldi! Milli takımın yıldızı Galatasaray'a Ve resmi açıklama da geldi! Milli takımın yıldızı Galatasaray'a Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Galatasaray'ın gündemindeki Nazım Sangare transferine yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili konuşan Süğlün, “Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz. Biz bu tür konularda gayet açık bir kulübüz. Hem oyuncunun önünü kapatmayız hem de kulübümüzün yararına olacak her türlü kararın altına her zaman imzayı atarız” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim Mart ayına damga vurdu Fatih Terim Mart ayına damga vurdu Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Mart ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre, en çok konuşulan takım Galatasaray, futbolcu Sörloth, teknik direktör Fatih Terim, yönetici ise Abdürrahim Albayrak olurken, hakemler kategorisinde Cüneyt Çakır ilk sırada yer aldı. İşte futbol camiasında öne çıkan başlıklar…

Yılmaz Vural ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de göreve hazır Yılmaz Vural ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de göreve hazır Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, sarı-lacivertlilerde görev alabileceğinin sinyallerini verdi. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da Fenerbahçe iddialarına 'Neden olmasın' dedi.

Galatasaray'a yıldız golcü! Bonservissiz geliyor Galatasaray'a yıldız golcü! Bonservissiz geliyor Koronavirüs sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, forvet hattına takviye için kolları sıvadı. Andone'nin takımına dönecek olması, Diagne'nin kadroda düşünülmemesinin yanı sıra Falcao'nun da geleceği belirsiz. Kolombiyalı yıldız takımda kalsa bile en az 1 golcü daha almayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, Tigres forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'yı gündemine aldı.