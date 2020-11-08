MKE Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı

Konuk takım 15. dakikada Artur Sobiech'in golüyle öne geçerken, Ankaragücü 27'de Torgeir Börven'in penaltısı ile cevap verdi. 35. dakikada Enzo Roco takımını yeniden üstünlüğe taşıdı. Ankaragücü'nde 63'te oyuna giren Emre Güral, 90. dakikada skoru belirledi.
Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 2 puanla son sırada kaldı ve Süper Lig'deki galibiyet hasreti devam etti. Fatih Karagümrük ise 12 puana ulaştı
Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Sivasspor'u ağırlayacak
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Başkent ekibi 90+1. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı.
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