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Mitroglou'nun yeni adresini duyurdular!

Mitroglou'nun yeni adresini duyurdular!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mitroglou'nun gelecek sezon kadro planları içerisinde yer almadığı iddia edildi.

Galatasaray'ın devre arasında Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou ile ilgili Fransız basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Yunan golcünün şu ana kadar sarı kırmızılılarda istenen performansı sergileyememesi nedeniyle Fatih Terim'in gelecek sezon kadroda düşünmediği futbolcunun gönderileceği iddia edildi. Mitroglou için eski kulübü Olympiakos'un da devrede olduğu öne sürüldü. 

Fransız basınında yer alan haberde Fatih Terim'in Mitroglou'yu istemediğini ve sezon sonunda göndereceği iddia edildi. Marsilya'nın da kadrosunda düşünmediği golcü futbolcu için Olympiakos'un istekli olduğu yazıldı. Olympiakos Başkanı İoannis Moralis'in eski futbolcularını transfer etmek istediği kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İoannis Moralis, "Evet, Mitroglou'yu istiyoruz. Gelecek sezon bizim adımıza çok önemli. Kostas, taraftarların sevdiği bir oyuncuyu. Onunla ilgileniyoruz" dedi.

(Futbol Arena)

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